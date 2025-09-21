◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選の再レースが行われ、米国がケニアとの一騎打ちを制し、２分５８秒４８のシーズンベストで決勝に進出した。男子４００メートルリレーの再レースの直後に行われ、強豪同士のマッチレースに再び大歓声がわき起こる。好メンバーがそろった米国が終始、リードし、そのまま逃げ切って最後の１枠をつかみ取った。２０日の同種目１組で、４着だったケニア、