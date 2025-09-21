◆フランス２部▽第６節サンテティエンヌ３―２Ｓランス（２０日、ジェフロワ・ギシャール）Ｓランスの日本代表ＭＦ中村敬斗が今季初出場を果たした。敵地サンテティエンヌ戦でベンチ入りすると、１―３の後半１３分から出場。同２４分には左サイドからドリブルで切り込むと、右のＭＦテウマにパス。一度ボールを落ち着け左足を振り抜くと、１点差に迫るゴールがネットの中に入った。中村は昨季日本人選手で初めてフランス