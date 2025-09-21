◆米大リーグオリオールズ１―６ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズ・菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）に先発し、メジャー自己最短の３回６安打４失点で９敗目（１０勝）を喫した。初回は先頭・グリシャムを投ゴロ、続くライスを二ゴロに仕留めたが、ジャッジ、ベリンジャーに連打を浴びて一、三塁。続くスタントンに右越えの先制３ランを被弾し