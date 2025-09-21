女優の広瀬すず（27）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。原宿の町での意外な人物との遭遇を明かした。この日は映画「宝島」で共演した俳優の妻夫木聡、監督の大友啓史氏とともに出演。広瀬は「この前、原宿で見ました、監督のこと」と告白。妻夫木が「嘘でしょ？」と驚き。広瀬が「私、車でどっか行こうとしてたんです、たぶん」と続けると、大友監督も「俺、原宿で何してたんだろう」と苦笑し