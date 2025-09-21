３月にグリーンランドで観測された部分日食/Leon Neal/Getty Images（ＣＮＮ）天文ファンは２１日、南半球の一部で観測できる部分日食などの天体現象に備えよう。米サイト「アーススカイ」によると、月が地球と太陽の間を通過する部分日食は、米東部時間午後１時２９分から同５時５３分まで見られ、太陽が最も隠されるピークは午後３時４１分ごろに訪れる。部分日食は皆既日食とは異なり、月が太陽の一部を覆うだけで、太陽が「か