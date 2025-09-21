明治安田J2リーグロアッソ熊本は20日、アウェーで鳥栖との九州ダービーに臨みました。3連勝を目指すロアッソは1点を追う前半42分、初先発・三島が頭で合わせて同点に追いつきます。しかし後半は相手に右サイドを崩され15分間で続けて3点を失います。 それでもロアッソは、後半アディショナルタイムのフリーキックで阿部がゴール！反撃が遅すぎたロアッソ。2対4で敗れました。