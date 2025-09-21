加賀町警察署（資料写真）神奈川県警加賀町署は２０日、傷害の疑いで、広島県呉市、海上自衛官の男（３６）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午後１０時５０分ごろ、横浜市中区真砂町２丁目の路上で、無職男性（９０）＝同市金沢区在住＝を突き飛ばして転倒させ、後頭部にけがを負わせた、としている。署によると、男は「記憶が曖昧だが、突き飛ばしたことに間違いない」と供述、容疑を認めている。男は、親族らと複数人