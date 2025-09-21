ドラマ『秋の童話』などで日本でも知られるトップ俳優ソン・スンホンの母親を亡くなった。ソン・スンホンの母ムン・ミョンオク氏は9月21日、享年77歳でこの世を去った。葬儀場はソウル・サムスンソウル病院葬儀場17号室に設けられ、弔問は9月21日正午から。告別式は23日午前9時30分に執り行われる。【関連】ソン・スンホン、結婚観や家族を語る2男1女の末っ子であるソン・スンホンは、兄や姉と共に葬儀場を設け、悲しみの中で弔問