岩屋毅外相岩屋毅外相は21日のNHK番組で、国連総会出席のために22日から訪れる米ニューヨークで、日本、米国、韓国3カ国の外相会談を調整していると明らかにした。「日米韓を行う話も出ている。結束を保っていかなければならない」と述べた。