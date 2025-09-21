英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」から、待望のレザーアクセサリーがデビューしました。2025年9月17日(水)より直営店と公式オンラインストアにて発売されるのは、上質なカウレザーを使用したウォレットやキーケースなど全5型15種類。シンプルな中に小花柄やアートが散りばめられ、毎日のお財布やキーケースを開くたびに心躍るデザイン