中国が独自に開発した初の15メートル口径サブミリ波望遠鏡の建設工事が9月20日、中国西部の青海省海西モンゴル族チベット族自治州徳令哈（デリンハ）市の雪山牧場で正式にスタートしました。この望遠鏡は、中国科学院紫金山天文台が中心となって建設するもので、15メートル口径の高精度アンテナパネルを備え、高周波数帯のサブミリ波観測が可能で、先進的な科学機器を備え、広帯域、広視野、高感度の観測が可能だとのことです。サ