2023年7月、北朝鮮の軍事パレードに登場したICBM「火星18」＝平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】韓国の聯合ニュースは21日、北朝鮮が10月10日の朝鮮労働党創建80年に合わせ、平壌郊外の美林飛行場周辺で、近年よりも大規模な軍事パレードの準備を進めていると報じた。韓国政府関係者の話として、多数の人員のほかミサイルの発射台付き車両（TEL）とみられる車両も衛星画像で確認したという。北朝鮮の正規軍による軍事パレ