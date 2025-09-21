３人組テクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ（パフューム）」が、今年いっぱいで活動休止することを２１日、公式サイトなどで発表した。Ｐｅｒｆｕｍｅは２００５年、「リニアモーターガール」でメジャーデビュー。０７年の「ポリリズム」が大ヒットした。精密機械のように息の合ったダンスで話題となり、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。海外でのライブなどを通じ、国際的な人気も博している。公式サイトで発表されたコメントは