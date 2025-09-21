帰宅途中の女性に路上でわいせつな行為をした疑いで44歳の男が逮捕されました。渡辺靖司容疑者（44）は8月9日深夜、東京・あきる野市の路上で、帰宅途中だった女性に後ろから近づいて尻を触り、驚いて転倒した女性の上にまたがって、さらに胸を触るなどした疑いがもたれています。調べに対し渡辺容疑者は、容疑を認めているということです。