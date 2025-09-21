◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選の再レースが行われ、単独で走った南アフリカは、３８秒６４で決勝進出を逃した。単独走の見慣れない光景だったが、大歓声が起き、後押し。それに応えるように激走をみせたが、プラス通過の２番目だったフランスの３８秒３４を満たすことはできなかった。これにより、決勝は日本を含む、８か国で争われることになった。異例の措置だった。２０日の男子