◆ブンデスリーガ▽第４節アウクスブルク１―４マインツ（２０日、ＷＷＫアレーナ）マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟が移籍後初得点を決めた。０―０の前半１４分、ピッチ中央付近で相手のパスをカットしてドリブルで持ち上がると、エリア手前から左足でシュート。低く放たれた球はゴール右に吸い込まれた。勢いは止まらない。２―０の後半１５分、自陣でボールを奪取しカウンターになると、そこからエリア手前まで独走。最