◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点を追う初回先頭の１打席目は、空振り三振に倒れた。ジャイアンツの先発はトウ緂威投手（２６）。昨季メジャーデビューした台湾出身の右腕で、今季はここまで７登板で２勝４敗、防