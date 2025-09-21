◇陸上世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日東京・国立競技場）男子400メートルリレー予選で救済対象となった南アフリカの再レースが行われ、38秒64で決勝進出はならず、敗退した。前日20日の予選2組で、南アフリカはイタリアとの接触があって途中棄権に終わった。その結果、南アフリカが救済対象となり、21日午前10時33分から予選と同じメンバー、走順で再レースを行うことが世界陸連から発表されていた。予選で