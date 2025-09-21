楽天は２１日、岡島豪郎外野手（３６）が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。引退会見の日時は決まり次第、発表するとした。岡島は１９８９年９月７日、群馬県出身。関東学園大付から白鴎大を経て２０１１年度ドラフト４位で楽天に入団した。実働１４年で１０１０試合に出場。８１２安打、打率・２５７、４１本塁打、３１１打点、４１盗塁をマークした（９月２０日時点）。