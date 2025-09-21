【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は２０日、Ｘへの投稿で、エンジニアなどの高度専門技能を持つ外国人向けの「Ｈ―１Ｂ」ビザ（査証）にかかる１０万ドル（約１５００万円）の手数料は、新規申請時だけに適用されることを明らかにした。前日の１９日には「手数料はビザ保有者に毎年かかる」などと発表していたが、企業側の反発を受け修正を迫られた形だ。トランプ大統領は外国人の就労