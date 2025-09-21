彼氏を探す際に男性のどこに注目すれば良いかわかっていますか？どうしても見た目や収入などスペック面を重視してしまうものですが、内面でもチェックすべきポイントがあります。そこで今回は、あなたを幸せにしてくれる男性の「特徴」を紹介します。あなたの話をきちんと聞いてくれる女性の話を最後まできちんと聞こうとする男性は、誠実ですし、何より優しい性格の持ち主。そういう男性は楽しい時も辛い時も、どんな時も自分の彼