男性は本気で好きになった女性に対して、必ず何らかの方法で愛情を表現しているものです。でも、それがさりげない行動であるため、気づかないままでいると恋のチャンスを逃してしまうことに。そこで今回は、男性が愛情のあまり「ついやっちゃう行動」を紹介します。接点を増やそうと様々なアプローチをする女性に本気で惚れた男性が女性との接点を作るためにまず見せるのは、女性への賞賛です。特に注目すべきは外見だけでなく「優