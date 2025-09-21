「やっぱり恋愛はルックスが大事？」と思いがちですが、実際に男性が「この子と付き合いたい」と感じる瞬間は、見た目だけで決まるわけではありません。むしろ日常のさりげない仕草や態度に心を動かされることが多いのです。そこで今回は、男性が「付き合いたい」と思う“決め手”を紹介します。さりげない気配りができる困っている人に自然と声をかけたり、飲み物を差し出したりなど、日常の中で小さな気配りを当たり前のようにで