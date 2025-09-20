「まさか職場で噂になっているなんて…」――そう思ったときにはもう遅いかも。職場で芽生えた恋が不倫に発展するケースは珍しくありませんが、そのリスクはプライベートだけでなく、キャリアや人生に影響するのです。今回は、職場不倫が発覚したときに待ち受ける“代償”について解説します。信頼を一気に失う不倫が明るみに出ると、同僚や上司からの信頼を失うのは避けられません。仕事の成果とは関係なく「倫理観に欠ける人」と