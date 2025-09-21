SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”ショットを披露した。「TWICE東京ドーム今回はアプグレ席で！！」と書き出すと、白のタンクトップにデニム姿で紫色のライブグッズやバッグを手にしたショットをアップ。「近くで見るTWICEちゃんたちは本当に尊くて可愛くて、こんなに可愛くて生きてくれてるだけで素晴らしいのにファンを楽しませてくれて、、、見てるだけ