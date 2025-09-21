◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月20日ロサンゼルス）前日19日（日本時間20日）のジャイアンツ戦でレギュラーシーズンでの本拠最終登板を終えたドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）。一夜明けても本拠はレジェンド一色だった。この日はカーショーの「3000奪三振記念ボブルヘッドデー」として開催され、試合前には4人の子供たちが始球式を務めた。捕手役はカーショー、山本由伸、キム・ヘソン