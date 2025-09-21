サウンドチェックで音をかき鳴らし「山人！」と煽れば、ステージはもう彼らの独壇場。彼らとはThe BONEZ。そのままステージを降りることなく、「山人、ヨロシク！」とJESSE（Vo, G）の声を合図に、メンバー4人でコブシを合わせながら掛け声を出し、意志もひとつに。そして始まったライブ本番は、のっけから強力な一体感と絆の深さ、熱さと幸せのみ。T$UYO$HI & ZAX 最強のリズム隊にJESSE＆KOKIの圧倒的なパフォーマンスが観客