プロ野球・楽天は２１日、岡島豪郎外野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。岡島は２０１２年に白鴎大からドラフト４位で捕手として入団。１３年シーズン途中に外野手へ転向し、球団初のリーグ優勝と日本一に貢献した。その後も長くチームの主力打者として活躍してきたが、今季はここまで一軍出場がなかった。２０日時点の通算成績は、１０１０試合出場で打率２割５分７厘、８１２安打、４１本塁打、３１１打点