「最近なんだか髪型が決まらない…」そんな時は、思い切ってショートヘアにアップデートするのがおすすめ。毎日のスタイリングがラクになるだけでなく、若返り効果まで期待できるんです。そこで今回は、大人世代にぴったりな“老け見え回避”の小顔ショートヘアを叶える最旬のポイントを紹介します。🌼透明感ヘアカラーで−５歳見え！小顔＆若返りを叶える【大人の最旬レイヤーショート】顔周りスッキリ！小顔を叶える黄金