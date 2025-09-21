東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は最終日の21日、男子4×100メートル予選の救済となる再レースが行われる。南アフリカの単独走。これをTBS系「サンデージャポン」内で生中継することが発表された。日本も走った20日の男子4×100メートルリレー予選2組、1走から2走へのバトンパスで南アフリカが内側のイタリアと接触し途中棄権に。これが救済の対象となり、21日午前10時33分から単独で再レースが行われる。