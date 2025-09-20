60年以上にわたりハワイ・ホノルルでラグジュアリーホテルの地位を守り続けてきたザ・カハラ・ホテル＆リゾート。2020年にみなとみらいに開業した【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】では、2025年10月1日（水）より、14階にある THE KAHALA Lounge でクリスマスケーキの予約を開始。ひと口の中に多彩な味わいが響き合う繊細なケーキを３種類用意します。｜多彩な味が広がる味の芸術品ペストリー料理長の郄田一