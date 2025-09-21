巨人・佐々木俊輔外野手が２１日、１軍に合流した。中日戦が行われるバンテリンドームに姿を見せた。２年目の今季は１軍で出場４９試合、打率２割３分８厘、０本塁打、８打点で、１日に出場選手登録を抹消されていた。２０日のイースタン・日本ハム戦（ジャイアンツタウンスタジアム）には「１番・右翼」で先発し、５回２死一、二塁から右翼線へ適時打を放つなど２安打をマーク。ファームでの打率を３割１分４厘、打点を２１に