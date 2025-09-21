楽天は２１日、岡島豪郎外野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。群馬県出身の岡島は関東学園大付から白鴎大に進み、１１年ドラフト４位で楽天に入団。最初は捕手登録だったが、その後外野手に変更となり、俊足巧打の野手として活躍した。近年はけがに悩まされて昨季は３１試合出場にとどまると、今季１軍出場はここまでなかった。通算１０１０試合出場、打率２割５分７厘、４１本塁打、３１１打点、４１盗塁の