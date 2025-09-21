注目すべき点はトランプ大統領の巨大な米国製造業再建プロジェクトに韓国が深く関連しているということだ。韓国はメモリー半導体、造船で世界1〜2位、自動車で3位、原発で5位圏内外を走っている。すなわち米国の立場で製造業復興に最適なパートナーということだ。韓国も米国製造業の復興を通じて韓国経済の活路開拓と同盟強化を期待している。このように巨大なプロジェクトが成功する上で最も重要なのが両国間のパートナーシップだ