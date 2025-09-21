【東京六大学野球】連盟100周年記念のレジェンド始球式に、メジャーリーグの解説などでおなじみの小早川毅彦氏（63）が登板した。 PL学園―法大と進み広島に入団。新人王を獲得するなど活躍した。最後はヤクルトに移籍して現役を引退、コーチなどを経て野球評論家で活動している。この日は法大時代の同期生も多数球場に詰めかけ始球式を見守った。見事ストライク投球を披露してスタンドから大きな拍手を浴びた。「マウンドに立