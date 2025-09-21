「ドジャース−ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）クレイトン・カーショー投手の３０００奪三振記念ボブルヘッド人形デーとして開催。試合前にカーショーの１女３男の子どもたちが始球式を務めた。捕手役にはカーショーに加えて、山本、金彗成、ラッシングの３選手も登場。４人の子供がマウンド付近に横に並んだが、それぞれが勝手に投げてボールはあちこちへ。長女の投球が大きく一塁側にそれたこともあって、山本だけ