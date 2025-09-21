女優、モデルの山本舞香（27）が、昨年9月からMCを務めてきた日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）を次回27日の放送をもって卒業することが20日、同局から発表された。ラスト出演回は山本の夫MY FIRST STORYのHiro（31）がゲスト出演し、初の夫婦共演となる。同局は「今回でMC山本舞香が番組を卒業！1年間、数々のゲストを迎え、数々のアナザースカイを見て感じた率直な想いを語る」と予告。さらにHiroとスタジオで初共