２０日午後７時ごろ、「花火の破片が飛んできてけがをした人がいる」と博覧会協会が警察に連絡しました。警察によりますと２０日午後７時ごろ、来場者の女性（４０代）が額に軽いけがをしました。女性は自力で帰宅したということです。女性の近くには花火の玉の破片とみられるものが落ちていて、警察は打ち上げ花火の破片が当たった可能性があるとみています。