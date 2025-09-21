大阪・関西万博の会場では、展示されている「鳥取砂丘の砂」を来場者が持ち帰ることができるイベントが行われています。万博の関西パビリオンで展示されている「鳥取砂丘の砂」。閉幕後は廃棄予定でしたが、２０日から“万博の記憶”として持ち帰ってもらおうと、先着１万人にプレゼントされています。「いつもの公園よりさらさらしてた。家にかざる」