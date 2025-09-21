この時期になると気になるのが、昇格と降格。戦うカテゴリーが変わることにより、クラブにも所属選手にも大きな影響がある。『DAZN』で毎週木曜日に放送されている「内田篤人のFOOTBALL TIME」には、かつてジェフ千葉などでプレーした佐藤勇人と、浦和レッズや湘南ベルマーレ、レノファ山口に所属した坪井慶介が出演。そのなかで、J2を戦う上で難しいこととして「J1と比較すると移動が大変になる」ということがあげられていた。坪