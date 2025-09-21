物価高の中、食費の節約に励んでいる人は多い。自炊に外食のような非日常を取り込む方法はないか。元水産庁職員の上田勝彦さんは「外はカリカリ、中はジューシーなバター焼きのために生まれてきたような魚がある。いろんなパーツの異なる味わいを楽しめる丸ごと一匹料理する醍醐味を味わってほしい」という――。■下手な外食より新鮮な魚で自炊あなたは月にいくらぐらい外食に使っているだろうか。総務省の家計調査によると、近年