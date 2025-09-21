ドイツで世界最大のビールの祭典「オクトーバーフェスト」が始まりました。ビールの価格は前年と比べて3％以上値上がりしているということです。【映像】一斉に駆け出す来場者ら会場周辺には朝の5時から行列ができ、入場ゲートが開かれると来場者たちは席を確保しようと一斉に駆け出しました。そして、10時に開会式が行われました。「開栓。平和なオクトーバーフェストに乾杯」（ミュンヘン市長）待ちに待った開幕に、集まっ