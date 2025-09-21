戦時下の文芸界を物語る様々な資料が展示されている。写真下は、戦地に赴く作家浜本浩への日章旗の寄せ書き＝いずれも東京都目黒区の日本近代文学館２・２６事件や日中戦争を経て太平洋戦争の開戦へ、そして敗戦へと転落していく時代の空気を、文壇や論壇の世界はどのように捉えたのか――。その一端をリアルに紹介するのが、日本近代文学館（東京都目黒区）で１３日から始まった「滅亡を体験する戦渦と文学」展だ。（平賀拓史