ポーランド上空を飛行する英王立空軍のタイフーン戦闘機＝１９日/Ben Birchall/PA Wireロンドン（ＣＮＮ）ロシアの無人機（ドローン）がポーランド領空を侵犯した今月の事案を受け、英国は１９日夜、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の東部側面を強化する作戦の一環で、ポーランド上空にタイフーン戦闘機を飛行させた。英国防省が明らかにした。国防省は声明で、２機のタイフーン戦闘機は英リンカンシャーの王立空軍基地から離陸した