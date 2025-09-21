◆ 繋ぎの役割ロッテの友杉篤輝は20日の日本ハム戦、下位から上位に繋げる役割を果たした。『8番・ショート』でスタメン出場した友杉は、2−7の5回の第2打席、日本ハム先発・達孝太が2ボール2ストライクから投じたストレートを捉え、右中間を破る二塁打でチャンスメイク。続く小川龍成がセンター前に運び、1番・西川史礁の右中間を破る当たりで三塁走者の友杉は3点目のホームを踏んだ。8番や9番の打順で出場することの多い友