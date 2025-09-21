料理部門大賞『すべてを蒸したいせいろレシピ』のりよ子さん（右）、お菓子部門大賞『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない』のmisaさん（左）＝松嶋愛撮影今年で12回目を迎える「料理レシピ本大賞 in Japan」の受賞作品発表会および表彰式が開催されました。今回は141作品がエントリーし、全国253名の書店選考委員と料理専門家による厳正な選考を経て、計10作品が各賞を受賞。第１回からアンバサダーを務めるお