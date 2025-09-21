ある夜、二十二時頃だった。夕方の仕事を済ませてごはんを食べてのんびりテレビの録画を見ていた時間帯のことだった。ドゴッ、ドゴッとベランダの掃き出し窓に何かが当たる音がした。窓の近くに寄ってみても、なんであんな変な音がするのか暗いのでわからない。それで恐る恐る窓を開けた。何か黒と茶色の混ざった、親指を二本合わせたぐらいの存在感のあるものがブーンと部屋に飛び込んできて、わたしはギャーと叫んだ。ドゴッ