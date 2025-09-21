◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）異例の生中継が決まった。ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）が２１日に放送され、同局の石井大裕アナウンサーが出演。番組内で男子４００メートルリレーの救済措置による南アフリカの再レースを生中継することを告知した。今大会の最終種目、男子４００メートルリレーは２０日に行われた予選２組で、レース中にイタリアとの接触で途中棄権に終わったとして、南