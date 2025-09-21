20日に行われた明治安田J3リーグの第28節、18位のAC長野パルセイロは16位のFC岐阜と対戦しました。前半6分に、コーナーキックからイム ジフンのヘディングで幸先良く先制したパルセイロ。しかし、徐々に押し込まれる時間が長くなり、前半42分に同点とされると、折り返した後半33分には相手にPKを与え、リードを許してしまいます。その後反撃を試みるも及ばず、逆転負けに終わりました。暫定順位は18位のま