交番勤務中にオンラインカジノで賭博をしたなどとして神奈川県警は１９日、相模原署地域課の２０歳代の男性巡査を賭博容疑で横浜地検に書類送検した。県警は減給１００分の１０（６か月）の懲戒処分とし、巡査は同日付で依願退職した。発表によると、巡査は３月１７日〜６月８日、スマートフォンで海外のオンラインカジノサイトに接続し、交番勤務中の１２５回を含め、約５００回にわたってサッカーの勝敗予想やルーレットなど